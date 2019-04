(ANSA) – PIACENZA, 22 APR – Uno dei tanti gioielli storici di Piacenza, ‘dimenticati’ nel tempo, tornerà presto a splendere e a far parte del patrimonio cittadino grazie a un importante intervento di recupero e restauro. Si tratta dell’antica chiesa di San Lorenzo, nel cuore del centro storico piacentino, dove in questi giorni sono stati avviati i lavori: la chiesa, in stile gotico e risalente al XIV secolo, diventerà un importante auditorium da 500 posti, ma anche uno spazio polifunzionale dedicato ad arte, musica e sfilate. Tra i tesori ancora custoditi all’interno, fra le navate, spicca un affresco trecentesco con tre santi: San Lorenzo, Sant’Agostino e Santa Caterina. “Secondo uno studioso venuto dal Belgio per esaminare il dipinto – spiega Carlo Loranzi che sovrintende i lavori – questo sarebbe l’unico affresco esistente in Europa che li ritrae insieme”. Torna così a vivere quella che era una chiesa, in stile gotico con le tipiche volte a crociera, costruita nel 1333 e chiusa nel 1808 dopo la soppressione degli ordini religiosi da parte di Napoleone. Faceva parte di un convento dei padri eremitani di Sant’Agostino. L’investimento previsto si aggira intorno ai 400mila euro e i lavori potrebbero concludersi già entro il 2020. Ad occuparsi di tutto è la società Rest che si è aggiudicata il bando dell’Agenzia del demanio lo scorso settembre.