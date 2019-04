(ANSA) – BOLOGNA, 22 APR – Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver ‘steso’ la fidanzata convivente con un pugno sferrato al volto, rompendole il naso, al culmine di una lite in casa: l’aggressione è avvenuta sabato notte a Borgo Panigale, nel Bolognese. La discussione, secondo quanto appreso, è scaturita da motivi di gelosia. A chiedere aiuto ai carabinieri di Borgo Panigale è stata la stessa vittima, trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Medicata dal personale del 118, è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni per frattura della spina nasale. Il 24enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.(ANSA).