(ANSA) – BOLOGNA, 22 APR – È tornata in mare questa mattina, dopo diversi mesi di cure al Centro di recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione, la tartaruga Sandra. Il rilascio nel giorno di Pasquetta e dell’Earth Day 2019, la Giornata Mondiale della Terra, dalla spiaggia davanti al cosiddetto ‘ospedale delle tartarughe’ di Riccione. Sandra, un grosso esemplare di Caretta Caretta (il carapace misura quasi 75 centimetri), era stata catturata accidentalmente nella rete a strascico del Motopeschereccio Rimas di Cesenatico, il cui comandante Massimo Rossi collabora da anni con Fondazione Cetacea nel recupero degli esemplari di tartaruga in difficoltà, tanto da essere diventato una specie di ‘star’ per un tutorial sulle manovre di primo soccorso delle tartarughe pescate accidentalmente diffuso in tutt’Italia attraverso Tartalife, il progetto finanziato dall’Unione europea attraverso il fondo LIFE+ NATURA 2012 e cofinanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. La tartaruga presentava sintomi da principio di annegamento dovuto al fatto di essersi trovata impigliata in una rete (le tartarughe in quanto rettili devono emergere in superficie per respirare) e all’arrivo al centro di recupero aveva anche un’infezione all’occhio sinistro. Perfettamente guarita, è tornata libera in mare. Il rilascio è stato organizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Riccione.(ANSA).