(ANSA) – ROMA, 22 APR – Tao Geoghegan Hart (Team Sky) ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps di ciclismo, lunga 144 chilometri, con partenza e arrivo a Kufstein (Austria). Il 24enne britannico ha avuto la meglio in uno sprint a ranghi ristretti sullo spagnolo Alex Aranburu (Caja Rural) e sullo svizzero Roland Thalmann (Team Voralberg). Quarto posto per lo spagnolo Pello Bilbao (Astana), sesto il britannico Chris Froome (Team Sky), ottavo il polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Tao Geoghegan Hart è il primo leader della classifica generale. Domani il Tour of the Alps sbarcherà in Italia, con l’approdo della 2/a tappa previsto a Scena (Bolzano): i corridori vi arriveranno dopo avere percorso 178,7 chilometri, partendo sempre dall’Austria, a Reith im Alpbachtal. Il Tour of the Alps, ex Giro del Trentino, si concluderà venerdì 26 aprile a Bolzano.