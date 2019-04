(ANSA) – MILANO, 22 APR – Il monumento dedicato all’operaia Giulia Lombardi, assassinata il 26 maggio del 1944 dai repubblichini di Salò a soli 22 anni, è stato danneggiato e annerito la scorsa notte. Era stato collocato a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese al confine con Cornaredo. Lo denuncia l’Anpi, l’associazione dei partigiani. Giulia Lombardi fu trucidata durante una rappresaglia fascista mentre stava andando in bicicletta a lavorare in una filanda. La struttura architettonica era stata inaugurata il 14 aprile scorso. “L’episodio, di origine dolosa, avviene a soli pochi giorni dalla ricorrenza del 25 aprile – sottolinea l’Anpi -. Questo ennesimo atto provocatorio si inquadra nelle sempre più inquietanti e diffuse manifestazioni e iniziative neofasciste che offendono la memoria di chi ha sacrificato la propria giovane vita per la libertà di tutti noi. Chiediamo alle autorità di intervenire e di individuare i responsabili di questo ignobile gesto”.(ANSA).