CARACAS – Il karateka venezuelano Antonio Díaz (38 anni) può aggiungere un nuovo cimelio nel suo prestigioso palmares: quello di sportivo con più vittorie a livello individuale nel Campionato Mondiale di Karate della WKF. Il riconoscimento é arrivato grazie alle 8 medaglie conquistate nella kermesse iridata.

Il campione del tatami, nato 38 anni fa a Caracas, ha vinto due medaglie d’oro nel kata ai campionati del mondo in Serbia (Belgrado 2010) e Francia (Parigi 2012).

Nel campionato disputato nella “Ville Lumière”, Díaz ha chiuso al primo posto vincendo tutte le gare con un punteggio di 5-0, il miglior risultato che si può ottenere in questa specialità. Il venezuelano può vantare il primato di essere l’unico karateka che sia salito sul podio in otto campionati del mondo in maniera consecutiva.

Il campione del tatami ha reso nota la notizia del Guinness dei Primati tramite i suoi social network dove ha mostrato la sua gioia ed ha parlato del sogno nel cassetto: i Giochi Olimpici Tokyo 2020.

“Ero in uscita, ma sulla mia strada ho trovato un nuovo obiettivo: quello di fare il percorso verso i Giochi Olimpici. Cosí sono rimasto. Nel frattempo ho ottenuto un riconoscimento senza rendermi conto, quello del karateka (maschile) che ha vinto il maggior numero di medaglie a livello individuale nel Campionato del Mondo di Karate della WKF” ha postato Díaz.

In questo ciclo olímpico, lo sportivo venezuelano può festeggiare di aver messo in bacheca un trittico di medaglie d’oro nei Juegos Bolivarianos di Santa Marta (2017), Juegos Suramericanos di Cochabamba 2018 e Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. A queste spera di aggiungere altre due medaglie d’oro: quella dei Giochi Panamericani che si svolgeranno quest’anno a Lima (tra il 26 luglio e l’11 agosto) e ovviamente quella dei Giochi Olimpici Tokyo 2020.

