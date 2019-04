MILANO. – Il terzo anello di San Siro è “sicuro”, hanno dichiarato insieme Inter e Milan “per fare chiarezza” dopo le notizie sulle vibrazioni registrate due settimane fa durante una partita di campionato. Mercoledì sera, nel suo spicchio verde, ospiterà come di consueto il settore ospiti della Lazio, attesi in almeno 3.500 per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri. E anche gli altri settori del terzo anello verrebbero aperti se fossero superati i 60mila spettatori, anche se al momento si prevede di restare di poco sotto quella soglia.

Ce n’erano 60.860 il 7 aprile per Inter-Atalanta, quando sono state registrate in un settore del terzo anello vibrazioni che “non fanno diminuire la sicurezza dello stadio, come evidenzia un’analisi disposta immediatamente dal Comune di Milano”, hanno dichiarato in un comunicato congiunto i due club milanesi che condividono la gestione dello stadio e da mesi riflettono sulla possibilità di costruirne uno nuovo: “L’analisi, affidata dall’amministrazione comunale all’ingegnere Gian Michele Calvi, ordinario di tecnica delle costruzioni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, ha evidenziato che il fenomeno registrato non ha indotto diminuzioni dei coefficienti di sicurezza della struttura e che pertanto non debbono essere presi specifici provvedimenti in merito”.

Si temono nuove tensioni invece in campo, a poco più di dieci giorni dal Milan-Lazio di campionato, chiuso con la rissa e il festeggiamento di Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie con la maglia di Francesco Acerbi, e seguita pochi giorni dopo dai cori razzisti scanditi all’Olimpico dagli ultrà laziali. Dopo accuse, polemiche, mea culpa e multe, al momento non risulta avere un seguito pratico il sogno di Rino Gattuso di entrare tutti abbracciati per mettersi definitivamente alle spalle i nervosismi e pensare solo al calcio e alla finale di coppa Italia in palio.

Non è escluso che il semplice gesto distensivo ipotizzato dall’allenatore milanista venga concordato fra le due società alla vigilia oppure a ridosso della partita, affidata all’arbitro Silvio Mazzoleni. In match caldi come questo è inevitabile una certa preoccupazione per l’ordine pubblico. Ci sarà grande attenzione, fuori dallo stadio e sugli spalti, soprattutto verso le frange più calde delle tifoserie. Da Roma è pronto un piccolo esodo di sostenitori della Lazio, che potrebbero presentarsi a San Siro anche in 4 mila.