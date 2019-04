ASUNCION. – Un commando armato composto da tre uomini ed una donna ha attaccato in Paraguay la fattoria ‘Oro verde’, nella provincia di Concepcion, in una operazione che per la Procura della Repubblica potrebbe essere stata opera di militanti dell’Esercito del popolo paraguaiano (Epp), scissione del gruppo guerrigliero Esercito del Maresciallo López (Eml). Lo scrive il quotidiano ABC Color di Asuncion.

Nella sua pagina online il giornale registra una dichiarazione di Carlomagno Alvarenga, pm dell’unità antisequestri, secondo cui la convinzione che possa trattarsi di una cellula dell’Epp “è frutto della testimonianza di uno dei dipendenti della fattoria” temporaneamente sequestrati dagli uomini armati, “dell’analisi di episodi simili in passato e della zona dove il commando ha attaccato”.

I quattro guerriglieri, in tuta mimetica, hanno fatto irruzione nella fattoria ‘Oro verde’ nel distretto di Arroyito, proprietà di un olandese, ed hanno sequestrato i dipendenti appiccando il fuoco ad un trattore, una ruspa, due furgoni e un carretto. In un messaggio lasciato sul posto i militanti hanno avvertito che non tollereranno l’utilizzazione della fattoria per iniziative di coltivazione meccanizzata. Attualmente i terreni che la conformano sono riservati al pascolo del bestiame.

E’ la seconda volta che la fattoria ‘Oro verde’ viene assaltata da uomini armati. La prima fu il 7 marzo 2014, quando furono distrutti quattro trattori, un camion, costosi macchinari agricoli, con gravi danni anche alle costruzioni residenziali.