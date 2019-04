WASHINGTON. – Nuove speranze per i bambini che soffrono del disturbo dell’attenzione, una patologia che rientra nell’autismo: e’ in arrivo negli Usa il primo strumento, da usare a casa, per il trattamento del disordine, in particolare quello accompagnato da sintomi di iperattività. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un congegno, delle dimensioni di un telefonino cellulare che funziona tramite impulsi elettrici: il prodotto della NeuroSigma – chiamato ‘Monarch external trigeminal nerve stimulation'(eTNS) – ha mostrato di migliorare i sintomi nei bambini su cui è stato sperimentato. Il congegno stimola lievemente il nervo trigemino, facendo arrivare gli impulsi elettrici nell’area del cervello che si ritiene associata alla malattia. La Fda ha precisato che ‘Monarch’ può venire usato durante il sonno, sotto la supervisione dei genitori, su bambini tra i 7-12 anni che non usano altri farmaci per il trattamento del disturbo. Gli impulsi vengono trasmessi tramite un cerotto applicato sulla fronte dei bambini e collegati con un filo allo strumento. “E’ il primo strumento ad offrire un’alternativa ai medicinali ai pazienti pediatrici che soffrono in particolare di disturbo dell’attenzione con iperattività”, ha dichiarato Carlos Peña, dirigente della Fda.