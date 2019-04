BUENOS AIRES. – Solo il 44,1% della popolazione economicamente attiva di più di 18 anni si trovava nel 2018 in Argentina in una condizione di pieno impiego in regola con la legge, mentre il 27,2% disponeva di una occupazione regolare ma precaria, il 18,6% era sottoimpiegato (lavoro saltuario o casuale) mentre, infine, il 9,9% era disoccupato.

Questo quadro emerge da uno studio (‘Eterogeneità e frammentazione del mercato del lavoro 2010-2018’) diffuso oggi dall’Osservatorio del debito sociale dell’Università cattolica argentina (Uca). “Si osserva – si legge nel Rapporto – una forte associazione fra il settore di inserimento dei lavoratori e la qualità del loro lavoro. Nel 2018 l’81,7% dei lavoratori del settore micro-informale avevano un impiego precario o una sottoccupazione instabile, mentre questa occupazione di bassa qualità apparteneva a solo il 24,8% del settore formale e al 12,6% del settore pubblico.

Inoltre, lo scorso anno “il reddito medio mensile dei lavoratori del settore micro-informale è stato di un 41% inferiore al reddito dell’insieme degli occupati. In dettaglio, il reddito medio mensile del totale degli occupati è stato di 17.454 pesos (372 euro), quello dei lavoratori del settore micro-informale di 10.283 pesos (219 euro), quello degli occupati del settore privato formale di 24.985 pesos (532 euro) e quello del settore pubblico di 22.987 pesos (490 euro).