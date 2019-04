(ANSA) – ROMA, 23 APR – Hyundai lancia ‘The Extra Mile’, un nuovo progetto che celebra la passione e la dedizione dei tifosi di calcio. Attraverso questa attività, i fan dei club europei di cui Hyundai è partner sono infatti invitati a caricare online una storia che evidenzi quanto sia forte il legame con la propria squadra del cuore. The Extra Mile è il primo grande progetto di Hyundai all’interno della campagna For the Fans lanciata dal brand nel corso del 2018, che vuole mettere i tifosi al centro dell’azione e portarli ancora più vicino alle squadre, fisicamente e a livello emotivo. La campagna fa seguito all’annuncio della strategia di partnership paneuropee sviluppate dal brand e accompagnato da una serie di video che vede i tifosi come veri protagonisti. Durante la stagione 2018/2019, i fan di Roma, Atlético Madrid, Chelsea e Hertha Berlino hanno la possibilità di condividere i propri racconti su come abbiano fatto “uno sforzo in più” (The Extra Mile) per la propria squadra del cuore.