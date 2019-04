(ANSA) – BERGAMO, 23 APR – Un 33enne italiano è stato accoltellato nel corso della scorsa notte a Terno d’Isola (Bergamo) e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’è stato trasportato d’urgenza con l’ambulanza del 118. Il trentatreenne è stato trovato poco prima delle 5 di questa mattina da un passante: era incosciente e presentava ferite in varie parti del corpo. I dettagli di quella che appare come un’aggressione sono però ancora oscuri: al lavoro i carabinieri di Bergamo.