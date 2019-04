(ANSA) – GENOVA, 23 APR – È stata aperta poco dopo le 11 dal sindaco di Genova, Marco Bucci, dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e dal viceministro ai trasporti Edoardo Rixi, via Fillak, l’ultima delle grandi arterie che erano state interdette al traffico dopo il crollo di Ponte Morandi. La strada, che è stata riaperta dopo la messa in opera delle torri di acciaio a rinforzo delle pile 10 e 11, per ora non è percorribile dai pedoni. “L’apertura di questa strada è una cosa importante – ha detto il primo cittadino – e cercheremo di tenerla il più aperta possibile”. La circolazione sulla strada potrà infatti subire nuove interruzioni durante i lavori sul viadotto.