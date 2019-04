(ANSA) – NEW YORK, 23 APR – Twitter “non mi tratta bene” ed è “molto discriminatorio. Ci credo che il Congresso non vuole immischiarsi, ma dovrebbe. Servono più società, più giuste per spargere la parola”. Lo twitta il presidente Donald Trump tornando ad attaccare Twitter e invitando indirettamente il Congresso all’azione. Trump prende spunto per il nuovo attacco dal giornalista di Fox Maria Bartiromo, secondo la quale Donald Trump è la cosa migliore che sia capitata a Twitter.