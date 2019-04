(ANSA) – MILANO, 23 APR – Il Pd Milano Metropolitana celebra il 25 aprile in chiave femminile, ricordando le donne che hanno animato la Resistenza e la Liberazione dal nazifascismo, da Lina Merlin, a Rossana Rossanda, fino a Giulia Lombardi, staffetta partigiana la cui statua è stata bruciata a Vighignolo, una frazione di Settimo Milanese, nell’hinterland. Il 25 aprile il partito – presente anche il segretario Nicola Zingaretti – sfilerà in corteo portando 40 cartelli raffiguranti parole al femminile: libertà, uguaglianza, liberazione, solidarietà, proprio per celebrare il ruolo delle donne nella Resistenza. Al corteo il partito sarà nuovamente accanto alla Brigata Ebraica, “le contestazioni sappiamo già che ci saranno – ha detto la segretaria del partito a Milano, Silvia Roggiani – ma per noi è ancora più importante continuare a permettere che la Brigata Ebraica possa sfilare, dal 2015 siamo accanto a lei”. In corteo ci saranno i segretari dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Zingaretti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.