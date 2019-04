(ANSA) – PRATO, 23 APR – Scatta un nuovo interrogatorio davanti ai pm – il secondo – per la donna pratese di 31 anni accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale con lo studente 15enne che andava da lei a ripetizioni di inglese e da cui ha avuto un figlio. Domani la donna dovrà comparire davanti ai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. La richiesta di risentire nuovamente l’indagata – che è già stata interrogata dai pm una prima volta sostituti procuratori nei primi giorni dell’indagine – è arrivata proprio dalla procura. Gli investigatori ritengono ci siano degli elementi da chiarire dopo il racconto fatto dal 15enne sentito la settimana scorsa in incidente probatorio. La 31enne è ai domiciliari dal 27 marzo per pericolo di inquinamento delle prove e reiterazione del reato.