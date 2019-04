(ANSA) – TORINO, 23 APR – L’Auxilium Torino porterà a termine la stagione in corso. La Federazione Italiana Pallacanestro annuncia in una nota che la società “sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato in corso”. Una boccata d’ossigeno importante alla luce della crisi economica del club e degli imminenti controlli Com.Te.C, la commissione tecnica di controllo della stessa federazione. La cordata di imprenditori impegnata da settimana a reperire le somme necessarie a rilevare le quote del club anche grazie all’impegno di un investitore straniero. La notizia viene accolta “positivamente” dalla Federazione, anche se “le attività di verifica già in essere – precisa – non si fermeranno”.