(ANSA) – LONDRA, 23 APR – Foto ufficiali con grandi risate per il primo compleanno del principino Louis, terzogenito di William e Kate. Il piccolo è stato ritratto – da solo, e con il padre, la madre e i due fratelli George – ad Anmer Hall, residenza di campagna della regina a Sandringham, nel Norfolk, dove i duchi di Cambridge si trovano per la ricorrenza. Louis, ultimo nato del ramo principale dei Windsor, è quinto nella successione al trono di Elisabetta II dopo il principe Carlo (suo nonno), il padre William, il fratello George (6 anni il 22 luglio) e la sorellina Charlotte (che ne compirà 4 il 2 maggio) Mentre nel ramo cadetto dei duchi di Sussex, frutto del matrimonio di Harry, fratello minore di William, con l’ex attrice afroamericana Meghan Markle, si attende in questi giorni l’annuncio della nascita del primogenito (o primogenita), nuovo Royal Baby destinato a esser settimo nella linea di successione: un evento che i genitori hanno fatto sapere di voler tenere privato in barba all’irritazione e al gossip dei tabloid.