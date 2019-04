(ANSA) – GENOVA, 23 APR – “La stagione della Sampdoria finirà nel miglior modo possibile. Nulla è perduto, adesso dobbiamo vincerle tutte”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a margine della presentazione dell’evento ‘Facciamo squadra per Genova’. “C’è stato un incidente di percorso – ha aggiunto, riferendosi alla sconfitta contro il Bologna -. Adesso dobbiamo imitare la città di Genova, che tira fuori un bene dal male. Per cui domenica giocheremo contro la Lazio, quindi Ferrero contro Lotito. E mi auguro che Ferrero abbia un risultato migliore”. Ferrero non ha invece voluto affrontare il tema del divorzio da Sabatini dopo la lite di sabato scorso negli spogliatoi del Dall’Ara. “Sabatini chi? – ha risposto -. Non ne vorrei parlare”.