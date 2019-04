(ANSA) – ROMA, 23 APR – Picchiata brutalmente e sequestrata fino al giorno dopo dal suo ex compagno e da alcuni amici. E’ l’incubo vissuto nei giorni scorsi da una giovane donna peruviana. Al termine di un’indagine, i carabinieri della compagnia di Tivoli coordinati dalla locale Procura hanno arrestato due 25enni, uno di Anzio l’altro nato in Ecuador, e denunciato un 27enne del Perù e anche una ragazza 23enne di Tivoli. Sono accusati, in concorso tra loro, di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. A quanto ricostruito, nella tarda serata del 17 aprile la vittima è andata a casa del suo ex dove si trovavano alcuni amici. A causa di qualche parola di troppo, complice probabilmente l’alcol, è nata una lite durante la quale la donna è stata violentemente picchiata e poi sequestrata per evitare che potesse denunciare l’aggressione. Solo il pomeriggio seguente è riuscita a scappare e a dare l’allarme. Così è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.