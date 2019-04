(ANSA) – ROMA, 23 APR – Ancora un successo del Team Sky al Tour of the Alps di ciclismo. Dopo il britannico Tao Geoghegan Hart, vittorioso ieri nella frazione d’apertura con partenza e arrivo a Kufstein (Austria), oggi Pavel Sivakov ha concesso il bis, conquistando la 2/a tappa dell’ex Giro del Trentino, disputata fra Reith im Alpbachtal e Scena, per un totale di 178,7 chilometri. Il russo ha preceduto sul traguardo Jan Hirt, secondo a 4″, e Mattia Cattaneo, terzo e in ritardo di 17″. Vincenzo Nibali si è piazzato al settimo posto, con un ritardo di 30″ dal vincitore. Sivakov, con il trionfo odierno, ha conquistato anche il primato nella classifica generale, con un vantaggio di 8″ su Hirt e di 33″ su Cattaneo. Nibali è sesto a 39″ dal russo. Domani è in programma la 3/a tappa del Tour of the Alps, da Salorno (Bolzano) e Baselga di Pinè (Trento). La corsa a tappe si concluderà giovedì 26 aprile, con la 5/a tappa.