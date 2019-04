(ANSA) – GENOVA, 23 APR – Una partita benefica per le aziende e i commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi: in campo una formazione composta da giocatori di Genoa e Sampdoria (chiamata per l’occasione ‘Genova’) contro una squadra composta da ex campioni rossoblucerchiati dal nome ‘La Superba’, il tutto in diretta nazionale su Italia 1. L’evento ‘Facciamo squadra per Genova’, in campo al Luigi Ferraris lunedì 27 maggio, è stato presentato oggi in Regione Liguria alla presenza del governatore Toti, del sindaco Bucci, del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e dell’ad del Genoa Alessandro Zarbano con il capitano rossoblù Mimmo Criscito. “E’ un’iniziativa più che importante – ha detto Ferrero – per una città che non ha mai perso la dignità”. “La beneficenza va oltre la rivalità – ha aggiunto Criscito -. Questo è un evento che sento particolarmente anche perché su quel ponte ci sono passato appena pochi minuti prima che crollasse”.