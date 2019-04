(ANSA) – IL CAIRO, 23 APR – Le modifiche costituzionali necessarie a consentire all’attuale presidente egiziano Abdel-Fattah el-Sisi di rimanere in carica fino al 2030 sono state approvate dalla maggioranza degli egiziani. Lo ha annunciato la Commissione elettorale, precisando che i voti a favore sono stati l’88,83%. L’88,83 per cento degli elettori egiziani ha dunque detto sì a modifiche costituzionali che riguardano, oltre alla durata del mandato presidenziale, un diverso ruolo del vicepresidente, quote rosa per le donne in parlamento e l’istituzione di un Senato. L’affluenza alle urne – ha detto il presidente dell’autorità per le elezioni, il giudice Ibrahim Lasheen, in una conferenza stampa – è stata del 44.33 per cento, pari a 27.193.593 elettori su un totale di 62 milioni di aventi diritto. I voti contrari sono stati l’11.17 per cento (2.945.680), e quelli nulli il 3,06 per cento (831.172). Il referendum è durato tre giorni: in Egitto si è potuto votare dal 20 al 22 aprile; all’estero dal 19 al 21 aprile.