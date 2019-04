(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Non è stato discusso il decreto crescita” in Cdm, “dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il salva Roma”. Lo sottolineano fonti di governo del M5S parlando della norma che dovrebbe essere contenuta nel testo all’esame del governo e che secondo quanto riferito dal vicepremier Matteo Salvini sarà invece inserita in un altro provvedimento.