(ANSA) – MOSCA, 23 APR – Un orso polare visto vagare intorno a un villaggio della Russia orientale, a centinaia di chilometri dal suo habitat abituale, è stato ricondotto in elicottero al suo luogo di origine. Sembra che l’animale, evidentemente esausto, fosse giunto nel villaggio della Kamchatka su un iceberg dalla remota Chukotka, circa 700 chilometri più a nord. La Protezione civile russa ha quindi organizzato una spedizione per riportarlo a casa. E’ stato prima sparato un tranquillante all’animale, caricato poi, dentro un container, a bordo di un elicottero diretto alla sua nevosa Chukotka, dove è stato lasciato libero. Gli ambientalisti hanno colto l’occasione per osservare come simili episodi provino una volta di più che gli animali selvatici come gli orsi polari stanno soffrendo per il restringimento della calotta polare dovuto al riscaldamento climatico.