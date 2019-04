MILANO. – Glovo, la piattaforma multimediale per le consegne a domicilio, si espande in Italia e punta a ramificarsi anche nei piccoli comuni. Dopo aver consolidato la presenza in 14 città ora sarà i servizi saranno disponibili in altre 100 nuove piazze. L’espansione della piattaforma riguarderà tutte regioni: dal Trentino-Alto Adige alla Liguria, passando per Toscana e Lazio, fino a raggiungere Puglia e Calabria ed entrambe le Isole, solo per citarne alcune.

Glovo prevede di entrare nelle nuove città inizialmente con i servizi di food delivery, coinvolgendo sia le grandi catene sia i cosiddetti local heroes, ossia i ristoranti più rappresentativi, per poi includere anche altre insegne che vogliono incrementare la base clienti tramite la piattaforma. Il progetto incrementerà il “nostro raggio di azione arrivando a coinvolgere entro la fine dell’anno circa 7.500 partner”, afferma Elisa Pagliarani, direttore generale di Glovo Italia.

Nel Belpaese solo il 14% della popolazione vive nelle prime 10 città, per cui una presenza “più capillare – aggiunge – è l’unico modo per raggiungere un bacino più ampio di utenti, arrivando anche a chi oggi non può usufruire dei servizi di delivery”. Il food delivery, secondo il report 2018 di Glovo, è diventato per gli italiani una vera e propria alternativa alla cucina casalinga non solo per la classica cena (+409% di consegne rispetto al 2017), ma anche per il pranzo in ufficio (+395%).

Con il progetto di espansione, Glovo vuole diventare “una Google su scala locale”, conclude Pagliarani. La piattaforma spagnola, presente in 22 Paesi a livello globale, detiene in Italia la leadership del settore proponendosi sul mercato con un potenziale raggio di azione di 620.000 utenti e 4.500 partner commerciali.

(di Massimo Lapenda/ANSA)