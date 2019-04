(ANSA) – ROMA, 23 APR – Per la prima volta un arbitro donna dirigerà una partita di Ligue1, la Serie A francese. Toccherà a Stephanie Frappart, designata ad arbitrare Amiens-Strasburgo, match della 34/a giornata del massimo campionato transalpino, che si giocherà domenica 28. Lo rende noto la FFF, federcalcio francese, sul proprio sito. La Frappart è già stata scelta dalla Fifa per il Mondiale di calcio femminile che si disputerà in Francia il prossimo giugno. A darle una mano al Var ci sarà l’esperto Clement Turpin, che ha diretto di recente Juventus-Ajax di Champions.