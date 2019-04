(ANSA) – MILANO, 24 APR – E’ stata imbrattata con vernice di colore rosso, la notte scorsa, la sede a Bergamo del candidato sindaco del centrodestra, il leghista Giacomo Stucchi. Sul marciapiede è stata tracciata la scritta ‘Salvini muori’. All’inaugurazione del quartier generale del candidato sindaco, in programma per oggi, è prevista la presenza del vicepremier e segretario del partito Matteo Salvini che stamani ha confermato che ci sarà “E’ un grave e vile atto vandalico – ha commentato Stucchi su Facebook -. Se qualcuno pensa di spaventarci o intimidirci sta sbagliando, perché andremo avanti come prima, più forti di prima. In democrazia vincono le idee non la violenza”. “Vigliacchi, violenti, penosi nazisti rossi, spero vi prendano. Più ci attaccate, più ci date forza”, ha commentato, da parte sua, Salvini su Facebook.