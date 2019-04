(ANSA) – ROMA, 24 APR – Verso la fine del mercato estivo dell’anno scorso, la Roma lo vide sfumare dopo averlo di fatto già preso: Malcom, anziché dirigersi verso la Capitale, finì a Barcellona, per giocare al fianco di Messi. Niente Italia, ma Spagna. Adesso il brasiliano torna a far parlare di sé: questa volta perché può finire al Milan. Globosporte aveva parlato di Inter in pole, per il giocatore, invece no: Malcom sembra destinato a Milan. tant’é che ci sarebbe già stato un incontro fra i rappresentanti del giocatori e gli emissari del club rossonero, interessato pure ad Emerson Palmieri del Chelsea. Già a gennaio il Milan avrebbe sondato il terreno per Malcom, il cui cartellino però era valutato dal Barcellona non meno di 50 milioni.