(ANSA) – ROMA, 24 APR – L’Eintracht di Francoforte sembra ormai rassegnato a perdere l’attaccante Luka Jovic, sul quale ci sono diversi club, compreso il Real Madrid. Il club tedesco, semifinalista in Europa League, attraverso il proprio ds Fredi Bobic, come riporta Marca, ha fatto sapere che, se l’attaccante serbo – classe 1997 – dovesse voler lasciare la Germania per la Spagna, non potrebbe certo trattenerlo. Su Jovic c’è anche l’Inter, ma il Real Madrid sembra in netto vantaggio nella corsa per assicurarsi il cartellino del giocatore, protagonista di una stagione ad altissimo livello.