(ANSA) – MOSCA, 24 APR – Il rappresentante speciale degli Usa per l’Ucraina, Kurt Volker, si è espresso a favore di trattative dirette tra Vladimir Putin e il futuro presidente ucraino Volodymyr Zelensky per risolvere la crisi ucraina. “Per Russia e Ucraina – ha detto Volker – è necessario avere discussioni dirette, e quindi penso che il desiderio di Zelensky di parlare con Putin sia qualcosa di buono e non di negativo”.