(ANSA) – TEHERAN, 24 APR – “Dopo aver fatto l’occhiolino allo smembramento di un giornalista (Jamal Khashoggi, ndr), non c’è stato neppure un sussurro da parte dell’amministrazione Trump quando l’Arabia Saudita ha decapitato 37 uomini in un giorno – persino crocifiggendone uno due giorni dopo Pasqua. Far parte del B-team – Bolton, Bin Salman, Bin Zayed e ‘Bibi’ – assicura l’impunità per ogni crimine”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, dopo le esecuzioni di massa ieri in Arabia Saudita di 37 persone, tra cui 33 sciiti.