(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Il primo frutto del nuovo assetto dello sport italiano. L’assegnazione delle Atp Finals a Torino rappresenta un grandissimo successo internazionale, non tanto della Federtennis, quanto dell’intero sistema-Paese”. Così il presidente della Fit, Angelo Binaghi. “Per questa straordinaria vittoria devo ringraziare prima di tutto il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, il Governo, senza il cui decisivo supporto non sarebbe stato possibile neppure candidarci – prosegue -. L’intervento pubblico rappresenta il primo frutto del nuovo assetto dello sport italiano e della spinta propulsiva derivante dalla nascita della Sport e Salute Spa. Grande merito va attribuito anche alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, la cui appassionata tenacia è stata fondamentale nel mantenere alto lo spirito ‘combattivo’ del gruppo e servirà in futuro per aggregare attorno al progetto le energie del territorio. E’ stata lei a farci ripartire con rinnovata caparbietà quando sembrava non ci fosse più niente da fare”.