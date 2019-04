(ANSA) – ROMA, 24 APR – Fabio Fognini non sarà in campo al torneo Atp di Barcellona. L’azzurro, fresco vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, ha infatti deciso di rinunciare all’Open catalano a causa del problema muscolare alla coscia destra accusato nella finale del Principato. Il tennista ligure, ottava testa di serie a Barcellona, ha scelto di non rischiare e si è cancellato dal tabellone dove doveva entrare in gara direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Nicola Kuhn. Fognini dovrebbe però recuperare per il Masters di Madrid, al via dal 5 maggio e per gli Internazionali d’Italia, ultimo appuntamento prima del Roland Garros.