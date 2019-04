(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Vivo a Londra ed è la mia base di partenza: la prossima tappa non sarà in Premier League”. A svelarlo è José Mourinho in un’intervista a Dazn in cui l’ex Inter, Real e Manchester United parla della sua carriera e del suo futuro. “I trofei sono la mia garanzia di successo – dice a Linea Diletta – anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo, ma non è possibile dimenticarlo: l’ultimo mio trofeo è l’Europa League, un anno e mezzo fa, molti pensano siano passati vent’anni ma ne è passato solo uno e mezzo. Certo, è passato e ora mi sto preparando per il futuro”. Lo ‘Special One’ ha allenato tanti campioni nella sua carriera e “se devo dire il nome di un giocatore che ha un potenziale adatto al calcio di oggi che può cambiare le sorti di una squadra, è Mbappè. Mi piace”. Vizi e virtù? “Tre virtù del mio carattere: conoscenza, esperienza ed ambizione senza limite – risponde Mourinho – Difetti: orribile con la sconfitta, orribile con chi ha meno motivazione di me”.