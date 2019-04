CARACAS – Saúl Ortega, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), indicó que aunque la OEA reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Venezuela dejará de formar parte del organismo a partir del 27 de abril, porque es una decisión tomada por Nicolás Maduro.

Recordó que este 27 de abril se cumple el plazo establecido para que se realice la salida definitiva de Venezuela del ente internacional, y afirmó que el retiro se hará efectivo aunque la oposición se niegue.

Ortega advirtió que la OEA es una organización que en sus principios establece que están representados los Estados, no los parlamentos y no es atribución del Consejo Permanente de reconocer o no a embajadores o no, puesto es una atribución soberana de cada nación.

“Estamos en guerra”, manifestó Ortega al expresar su descontento hacia las autoridades estadounidenses, que han sostenido que toda las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela.

Asimismo, criticó a la oposición por hacer llamados a la “intervención militar extranjera” y pidió condenar a los responsables por traición a la patria.

Reiteró la necesidad de lograr un diálogo nacional, para tratar la situación del país y buscar soluciones inmediatas a la crisis.

Por su parte el Ex Embajador oficialista de Venezuela ante la OEA, Ángel Tortolero, señaló que la presencia de Gustavo Tarre Briceño es un ataque a los embajadores de la OEA, porque no representa al Estado venezolano y además no cumple con los requisitos internacionales que se requieren para ser un representante ante el organismo.

Comentó que de darse una intervención en Venezuela, la situación afectaría a otras naciones y se pondría en juego la estabilidad de toda América.