El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos consideró que debido a los precios impagables de las medicinas, “el venezolano tiene que decidir si come o se medica”.

Al respecto, dijo que en el presente el precio promedio de un medicamento está por encima del salario mínimo, es decir, supera los 18 mil bolívares.

Igualmente, indicó que “Farmacuba no ha acabado con la industria nacional, ellos no pueden destruir un mercado que es mundial, que no esté dispensando los medicamentos es otra cosa, pues esto ha sido una gran compendio de corrupción”.

Actualmente se sigue teniendo un 85% de fallas en medicamentos en el país, tanto en la parte pública como en la privada, logrando un retroceso de más de 50 años en la materia.