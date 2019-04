CARACAS- María Corina Machado coordinadora nacional de Vente Venezuela, exhortó al Grupo de Contacto Internacional, impulsado por la Unión Europea, a asumir que no lograron su objetivo y apoyar la ruta planteada por el presidente (E) Juan Guaidó.

“El Grupo de Contacto debería asumir que ya se cumplieron sus tres meses y que no sirvió para nada, y escuchar lo que ha dicho el Grupo de Lima que primero debe producirse la salida de Maduro, el cese de la transición, para avanzar con la transición y después tener unas elecciones”, dijo Machado.

“¿Creen que los venezolanos vamos a caer en esta trampa cubana que busca es darle tiempo y oxígeno al régimen de Maduro, para volver a incumplir lo que se comprometen a hacer? No. Los venezolanos hemos aprendido de la manera dura, cruda y dolorosa, con muertos y familias destruidas”, afirmó.

Según la dirigente política, Nicolás Maduro no debería poder ser candidato en una eventual elección, pues ha sido condenado por el TSJ en el exilio a 18 años de prisión por el caso Odebrecht.

También aseguró que los ciudadanos deben imponer los tiempos de la emergencia nacional para que finalmente se aplique el deber transnacional de proteger con apoyo de la comunidad internacional.

“Esto es una desgracia, son horas oscuras que requieren de nuestro talento, energía, inteligencia, nuestros valores humanos. Logremos que esas fuerzas internacionales hagan lo que tienen que hacer, la Responsabilidad de Proteger”, expresó Machado.

De la misma manera, señaló que los actores internacionales ya entienden que la salida de Maduro no será mediante procesos electorales, sino asumiendo la ruta del coraje y aseguró que esto es irreversible y que occidente no se va a echar para atrás, este régimen no puede continuar, dijo.

Igualmente subrayó que confía en los venezolanos y que muy pronto se podrá construir una verdadera República Liberal que permita la libertad y el desarrollo del país.

María Corina Machado manifestó que “lejos de atacar a Guaidó, lo tenemos que defender porque su éxito, es el éxito de todos los venezolanos”.