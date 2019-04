(ANSA) – MILANO, 24 APR – ”Spero che l’arbitro non abbia sentito i cori razzisti di questa sera”. Rino Gattuso, nella conferenza stampa dopo la sconfitta con la Lazio, non vuole alimentare polemiche per i continui ululati verso Kessie e Bakayoko, presi di mira dalla curva della Lazio: ”Voglio invece fare i complimenti a tutti i giocatori in campo che hanno tenuto un comportamento esemplare e non hanno perso la testa”.