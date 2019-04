(ANSA) – WASHINGTON, 25 APR – E’ stato giustiziato con una iniezione letale nella prigione di Huntsville, Texas, John William King, 44 anni, un suprematista bianco ritenuto il capo di un gruppo che nel 1998 uccise un nero, James Byrd Jr (49 anni), incatenandolo per le caviglie ad un pick up e trascinandolo per diversi chilometri finche’ il suo corpo fu smembrato. E’ uno dei peggiori omicidi razzisti dell’America moderna e spinse il Congresso ad approvare nel 2009 la legislazione contro i crimini d’odio. La vittima incontro’ King ed altri due uomini nelle prime ore del 7 giugno a Jasper, Texas, mentre stava rincasando da un party e fu aggredita perche’ di colore. Lawrence Russell Brewer, l’altro suprematista che prese parte al brutale assassinio, e’ gia’ stato giustiziato nel 2011. Il terzo complice, Shawn Allen Berry, si e’ visto risparmiare la pena capitale perche’ non condivideva la fede suprematista ed ora sta scontando l’ergastolo.