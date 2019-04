(ANSA) – PARIGI, 25 APR – Saranno annunciati oggi pomeriggio alle 18 all’Eliseo, davanti a 300 giornalisti, i provvedimenti con i quali Emmanuel Macron intende mettere fine alla protesta sociale dei gilet gialli che da oltre 5 mesi attraversa la Francia. Rinviato 10 giorni fa all’ultimo minuto a causa dell’incendio di Notre-Dame, il discorso del presidente della Repubblica in tv è stato oggetto di diverse fughe di notizie sulla stampa. Macron ha quindi deciso di riprogrammare l’appuntamento trasformandolo in una conferenza stampa con domande e risposte. Le notizie filtrate nei giorni scorsi sulle riforme in programma non hanno soddisfatto i gilet gialli. In particolare, le due domande ricorrenti – ripristino della tassa patrimoniale e referendum di iniziativa cittadina – non sembrano aver avuto risposta.