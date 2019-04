(ANSA) – NAPOLI, 25 APR – “Ognuno decide ciò che fa delle sue giornate. Non ho niente da rispondere. Dico solo che la lotta alla mafia si fa ogni giorno. Il 25 aprile si festeggia il 25 aprile”. Lo sostiene il presidente della Camera Roberto Fico, a Napoli per le celebrazioni della Liberazione, sulla scelta del vicepremier Salvini di andare a Corleone. “Devono festeggiare tutti, ognuno fa come vuole. Quelli del 25 aprile sono principi, valori costituzionali che non vanno mai messi in discussione”, ha continuato spiegando poi che “parlare di derby o dire ‘un 25 aprile ma…’ è un qualcosa di assolutamente sbagliato e da presidente della Camera sono a Napoli per celebrare il 25 aprile ma idealmente sono in tutti i luoghi dove si celebra la Liberazione. Prossimamente sarò anche a Marzabotto”.