(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 25 APR – Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha fatto visita alla Basilica di San Francesco e al Sacro Convento di Assisi. Accolto dal Custode, padre Mauro Gambetti, dal direttore della sala stampa, padre Enzo Fortunato, e dal sindaco, Stefania Proietti, il leader del Movimento 5 stelle è stato accompagnato nella cripta dove sono custodite le spoglie del Poverello. Qui si è soffermato in raccoglimento alcuni minuti per poi recarsi nella Basilica inferiore dove padre Gambetti ha avuto modo di illustrare a Di Maio parte del ciclo di affreschi che impreziosiscono la stessa Basilica. Il ministro e vicepremier si è intrattenuto anche con un gruppo di giovani scout in quel momento presenti all’interno della chiesa e con loro ha posato per una foto ricordo. Insieme a Di Maio hanno preso parte alla visita anche i ministri Sergio Costa e Alfonso Bonafede. (ANSA).