(ANSA) – ROMA, 26 APR – Lo spettacolo dello Zurich Classic di golf sospeso prima per l’arrivo della pioggia e poi del buio. Nel torneo a coppie del PGA Tour il duo composto dagli americani Scott Stallings/Trey Mullinax con 61 (-11) colpi è al comando provvisorio della classifica. A New Orleans buon avvio pure per Martin Laird/Nick Taylor, secondi con 62 (-10) al fianco di Bryan Gay/Rory Sabbatini che, però, devono ancora completare quattro buche del primo round. Sul percorso del TPC Louisiana i big rincorrono. Con Jon Rahm/Ryan Palmer, Jason Day/Adam Scott e Bubba Watson/John Holmes ottavi (-7) e fermati alla buca sedici. Più distanti i fratelli Koepka, Brooks e Chase, diciottesimi al fianco, tra gli altri, di Ian Poulter/Sam Horsfield (67, -5). Mentre la coppia composta da Sergio Gargia e Tommy Fleetwood è ventisettesima (-4) con tre buche da giocare. Ben quaranta le coppie che non sono potute scendere in campo, a causa del maltempo, nella prima manche. Con i player dello Zurich Classic chiamati ora alla maratona.