(ANSA) – ROMA, 26 APR – Sono sei le azzurre che torneranno in gara domani nel pomeriggio sudcoreano (l’alba in Italia) per la seconda giornata di gara del Grand Prix FIE di Seul del circuito internazionale di sciabola femminile. E’ questo l’esito della prima giornata svoltasi sulle pedane asiatiche e che ha visto protagonista la fase a gironi e poi, a seguire, gli assalti del tabellone preliminare. A superare indenni la fase a gironi, approdando direttamente al maindraw, sono state Rossella Gregorio e Michela Battiston. Dopo il turno preliminare si sono qualificate anche Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Irene Vecchi e Martina Criscio. Eliminate invece Caterina Navarria, Lucia Lucarini, Benedetta Baldini, Giulia Arpino e Loreta Gulotta. Domani, nella mattinata coreana (le 2.00 in Italia) scatterà la fase a gironi della gara di sciabola maschile. Alle 13.30 (le 6.30 in Italia) gli assalti del tabellone principale femminile il cui primo turno prevede il derby azzurro tra Rebecca Gargano e Michela Battiston.