(ANSA) – ROMA, 26 APR – Giovani e di belle speranze. Gli azzurrini del golf con Riccardo Tosi, Marco Florioli, Martina Fiorini e Federica Rossi, hanno conquistato la medaglia d’argento nella classifica a squadre dello Chantilly International Under 14 Trophy. A Vineuil-Saint-Firmin, in Francia, l’Italia con 429 (+23) è stata battuta solo dai padroni di casa, primi con 439 (+13). Terzo posto per Svizzera e Repubblica Ceca. Nel torneo individuale maschile ottime le prove di Tosi (72 72) e Memeo (77 67), entrambi secondi con 144 (+2). Mentre in quello femminile il titolo è andato alla transalpina Inès Archer (146, +4). Con la Fiorini (159, +17) e la Rossi (166, +24) che hanno chiuso rispettivamente al quindicesimo e al trentaquattresimo posto. Hanno accompagnato le due compagini azzurre i tecnici Alain Vergari e Stefano Sardi.