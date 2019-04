(ANSA) – NAPOLI, 26 APR – 600 euro al mese per 110 metri con vista mare. E’ uno dei fitti a prezzo da saldo che si pagano – secondo quanto scrive Il Mattino – alla Fondazione Strachan Rodinò, controllata dall’Amministrazione comunale di Napoli. Oltre 30 gli inquilini delle case di pregio dell’istituto: tra loro avvocati e dirigenti pubblici. Il dossier in materia è stato elaborato dal consigliere comunale Gaetano Troncone. Si tratta della seconda fase della vicenda sulla quale in un primo momento aveva chiesto chiarimenti un altro consigliere, Diego Venanzoni, dopo che il quotidiano online Il Desk aveva stilato una lista di 33 immobili. Tra essi, anche beni pregiati nel quartiere Santa Lucia e nella centralissima via Toledo. Troncone spiega di essere in possesso dell’elenco di tutti i locatari e di essere pronto a diffonderlo se sulla vicenda non ci sarà un intervento chiarificatore da parte del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.(ANSA).