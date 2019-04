(ANSA) – ROMA, 26 APR – Un gruppo di migranti sarebbe stato ferito a colpi di arma da fuoco in un centro di detenzione a Qasr Bin Gashir, oltre 30km a sud di Tripoli nei pressi dell’aeroporto internazionale, che è al centro dei combattimenti tra le forze governative e quelle di Khalifa Haftar. Lo riferisce Msf, che spiega di aver individuato le ferite provocate da armi da fuoco analizzando foto e video. Secondo Msf, il 23 aprile si sono diffuse notizie di un violento attacco nel centro di detenzione, dove erano rinchiusi oltre 700 uomini, donne e bambini disarmati e indifesi. Tuttavia la stessa organizzazione umanitaria precisa che “versioni divergenti da parte di media e organizzazioni sul campo non sono riuscite a fornire un quadro chiaro dell’accaduto e delle conseguenze per le persone. Secondo diverse testimonianze ci sarebbero alcuni morti e almeno 12 feriti”.