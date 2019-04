(ANSA) – ROMA, 26 APR – La prima sessione di prove libere della Formula 1 per il Gp dell’Azebaigian è stata sospesa dopo nemmeno un quarto d’ora e quindi definitivamente annullata a causa di un tombino lievemente rialzato al centro della pista che ha causato gravi danni alla Williams di George Russel. La monoposto è stata seriamente danneggiata e i commissari hanno deciso di annullare la Fp1 per consentire i lavori di ripristino in sicurezza del punto dell’incidente. Russel non ha subito danni, al contrario della sua Williams che ha avuto il sottoscocca devastato e potrebbe non essere riparata in tempo per la seconda sessione di libere. Al momento dell’incidente, il miglior tempo era stato fatto segnare dalla Ferrari di Charles Leclerc, con 1’48”343.