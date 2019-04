(ANSA) – PECHINO, 26 APR – “Ci aspettiamo maggiori investimenti cinesi in Italia ma siamo ben attenti a che non ci siano iniziative predatorie, soprattutto in un settore così caratterizzato da una sofisticata tecnologia come il 5G”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Pechino. L’esecutivo, spiega, vigila perché “siano assicurati standard di sicurezza massimi nella protezione dei dati. Come responsabile del governo, ho il dovere e l’assoluta premura di tutelare la protezione dei dati e i livelli di sicurezza delle nostre infrastrutture strategiche”.